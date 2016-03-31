تونس تدعم انتقال حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس

اعتبرت الخارجية التونسية، انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى العاصمة طرابلس، بمثابة "خطوة هامة في مسار تفعيل العملية السياسية في ليبيا".

ووفق بيان للخارجية، فإن ما حصل "يأتي انسجاما مع نص البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الثامن لدول جوار ليبيا المنعقد بتونس في 22 مارس الجاري".

ودعت تونس "كافة الأطراف الليبية لدعم ومساندة حكومة الوفاق الوطني، ومساعدتها على مباشرة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها في مواجهة الإرهاب، وتأمين الحدود وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي وتمكينه من مقومات الأمن والاستقرار".

كما شددت الخارجية التونسية على "أن تونس التي حرصت دائما على لم شمل جميع الأشقاء الليبيين، وتقريب وجهات نظرهم والدفع نحو التوافق، تجدد استعدادها الكامل لمواصلة الاضطلاع بهذا الدور، والوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، ووضع كافة إمكانياتها من أجل مساعدته على تجسيم خياراته الوطنية".

ودعا البيان "الأشقاء الليبيين إلى مواصلة الحوار والتشاور، قصد التعجيل بالتوافق حول تأمين أفضل الظروف، لضمان الانتقال السلمي للسلطة، واستكمال بقية استحقاقات الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة".