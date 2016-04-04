تونس تعلن إعادة بعثتيها الدبلوماسية والقنصلية بطرابلس

أعلنت الخارجية التونسية الاثنين عن إعادة بعثتها الدبلوماسية والقنصلية إلى العاصمة الليبية طرابلس.

يأتي هذا القرار قبل أقل من أسبوع على انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس.

وبحسب الدبلوماسية التونسية فإن هذا القرار يندرج "في إطار الحرص على دعم العملية السياسية في ليبيا وتعزيز نهج التوافق بين مختلف الأشقاء الليبيين".

وعللت تونس موقفها هذا بكونه "يستند إلى الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي وإلى التزام تونس الثابت والدائم بالوقوف إلى جانب أشقائها في ليبيا ودعم جهودهم في استعادة أمنهم واستقرارهم وفي الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية".

كما يأتي هذا القرار وفق بيان للخارجية التونسية "في إطار الحرص المتواصل على رعاية مصالح التونسيين المقيمين بليبيا وتوفير أفضل ظروف الإحاطة بمشاغلهم، والمساهمة في تطوير علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة".