تونسي.. السبسي يتفقد "بن قردان" ويتلقى هدية ناقة

أهدى أهالي بن قردان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ناقة وصغيرها. وأدى قائد السبسي اليوم السبت زيارة لمدينة بن قردان خصصها لإحياء ذكرى عيد الشهداء.

وتأتي الزيارة دعما للمدينة التي شهدت في 7 مارس الماضي هجوما إرهابيا كان يستهدف إقامة إمارة "داعشية" فيها، وهي عملية نجح الجيش والأمن التونسي بدعم الأهالي في إفشالها.

يذكر أن رئيس الجمهورية قال في كلمة له بالمناسبة، إن بن قردان عاصمة تونس، وشدّد على أن كل المشاريع المبرمجة لها سيتم الشروع في تنفيذها خلال العام الجاري.

كما قام الرئيس السبسي بمعاينة الأضرار التي لحقت بالمنازل جراء العملية الإرهابية وأمر بالبدء الفوري بترميمها.

وكان الرئيس التونسي، قد تفقّد تشكيلات من الفرق المشتركة العاملة بالمعبر الحدودي رأس الجدير، واطلع على سير العمل بالبوابة الحدودية مع ليبيا.

كما تحوّل إلى مخيّم الشوشة حيث تفقّد تشكيلات من الجيش الوطني وحرس الحدود، واطلّع على منظومة تأمين الحدود.