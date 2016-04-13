الحكومة التونسية تنفي عجزها عن توفير مرتبات الموظفين

نفت وزارة المالية التونسية، الأربعاء أن يكون للحكومة أي مشكل في سداد الأجور - مرتبات ومعاشات - خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة - في بيان لها - نفيها صحة الأخبار التي يتم تداولها على بعض المواقع الإلكترونية حول عجز الحكومة عن سداد مرتبات شهر مايو 2016.

وكانت عدة مواقع إخبارية قد تداولت خبر يشير إلى أن الحكومة ستكون عاجزة عن الإيفاء بمرتبات شهر مايو القادم.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تلتجأ فيها الحكومة التونسية إلى نفي إشاعات حول إمكانية عجزها عن دفع مرتبات العاملين والموظفين بقطاع الوظيفة العمومية وكذلك معاشات المتقاعدين.