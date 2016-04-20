رفع حظر التجول في بن قردان التونسية

أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، رفع حظر التجول الليلي "اعتباراً من الأربعاء"، الذي كانت أعلنته في السابع من آذار/مارس، في مدينة بن قردان الواقعة جنوب البلاد قرب الحدود الليبية، بعد هجوم إرهابي غير مسبوق، وذلك في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وفرض حظر التجول في بن قردان بعد هجمات شنها عشرات المتطرفين على مقار أمنية. وتم تخفيف هذا الإجراء مرتين مع تحسن الوضع الأمني.

وأفادت حصيلة رسمية أن الهجمات أسفرت عن مقتل 13 عنصراً أمنياً وسبعة مدنيين، فيما قتل 55 "إرهابياً" في إطار الرد على هذه الاعتداءات.

ولم تتبن أي جهة هجمات السابع من آذار/مارس، لكن السلطات التونسية أكدت أنها كانت تهدف إلى إقامة "إمارة" لتنظيم "داعش" في المنطقة.