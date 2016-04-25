"داعش" محور اجتماع وزراء داخلية المغرب العربي في تونس

انطلقت، صباح الاثنين، أشغال الدورة السادسة لمجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي (الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وتونس) في العاصمة تونس.

ونقل موقع "حقائق أون لاين" عن مصادر مطلعة أن "وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي، سيتباحثون في مسائل أمنية عدة، أبرزها تبادل المعلومات بين دولهم حول الإرهاب، وسبل دعم التعاون في تكوين الأمنيين في مقاومة ظاهرة الإرهاب".

وأشار الموقع إلى أن "الوضع الأمني في ليبيا وتمدد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت الليبية من أهم محاور المجلس، بحيث سيتناقش وزراء الداخلية سبل دعم حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب".

ومن المنتظر أن يتم في البيان الختامي لأشغال الدورة الإعلان عن قرارات عدة تهم مكافحة الإرهاب.

وتشهد منطقة المغرب العربي منذ أكثر من 5 سنوات تأزماً في الوضع الأمني بسبب انتشار الجماعات المتطرفة والإرهابية.