الغنوشي يستقبل آخر أمين عام لحزب الرئيس بن علي

شغل استقبال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، لمحمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب الرئيس الأسبق الذي قامت عليه الثورة، زين العابدين بن علي، حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي"، تعليقات الفاعلين في المشهد السياسي، وكذلك نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذين رأوا فيه بمثابة "تطبيع" نهائي بين "النهضة" الإسلامية ورموز النظام السابق.

وجاء في صفحة الغنوشي على "فيسبوك" أن رئيس النهضة استقبل اليوم الثلاثاء "الوجه الدستوري المعروف الذي هنأه بسلامته من حادث المرور الذي تعرض له الشيخ".

وأن اللقاء "تناول واقع المصالحات في دول الربيع العربي ومستقبلها وخصوصية التجربة التونسية ودور الشيخ راشد الغنوشي في هذا المجال".

مصالحة بين الإسلاميين والدساترة

في هذا السياق صرح المحلل السياسي عادل الشاوش لـ"العربية.نت" أن اللقاء بين الغنوشي والغرياني هو ترجمة لمسار المصالحة الوطنية الذي يحظى بدعم من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي وزعيم النهضة راشد الغنوشي.

وأضاف الشاوش أنه لا خيار أمام تونس اليوم غير المصالحة الوطنية الشاملة وطي صفحة الماضي، مؤكدا أن المصالحة بين الدساترة والإسلاميين هو عماد هذه المصالحة.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قد أكد إثر لقائه الأسبوع الفارط بالرئيس السبسي، على ضرورة بذل الجهود من أجل التهدئة الاجتماعية والسياسية.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى البحث في ملفات الماضي العالقة، وقال "اقترحت على رئيس الجمهورية ضرورة تصفية هذه الملفات وطي صفحة الماضي، من ضمنها ملف العفو التشريعي العام وتكوين صندوق وطني للتعويض للضحايا حتى تتجه تونس متخففة من أثقال الماضي متضامنة متغافرة متعافية من كل الأحقاد والثأر".

وشدد راشد الغنوشي على أن "البلاد لم تعد تتحمل وجود أناس ممنوعين من السفر، والبعض الآخر مهددون بالسجن، وآخرون محرومون من الشغل بلادنا لم تعد تتحمل هذه الأوضاع".

وأكد "أن هذا الملف مطلوب التفكير فيه من أجل طيه مرة واحدة والاتجاه إلى المستقبل من أجل تحقيق أهداف ثورتنا المباركة في التنمية وتوفير الشغل".

يذكر أن راشد الغنوشي تعرض صباح يوم الأحد إلى حادث مروري تمثل في انزلاق سيارته وانقلابها، وذلك وسط العاصمة تونس، على مقربة من المقر المركزي لحزب حركة النهضة.

وقد أكدت حركة النهضة في بلاغ صادر عنها عن تعرض موكب الشيخ راشد الغنوشي إلى حادث مرور صبيحة الأحد، وهو في الطريق إلى مدينة سوسة لحضور لقاء إقليمي استعدادا للمؤتمر العاشر لحركة النهضة.

وأضاف البلاغ أن الحادث "لم ينجرّ عنه سوى بعض الإصابات الطفيفة للطاقم المرافق وبعض الأضرار المادية. كما أكد ذات البلاغ أن راشد الغنوشي واصل طريقه في اتجاه سوسة".