السبسي: تونس ساهمت بتأمين نقل السراج لطرابلس بحرا

كشف الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، "أن بلاده قامت بتأمين نقل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إلى ليبيا، من خلال حماية مركبه في حدود المياه الإقليمية التونسية، إلى أن تسلمه الإيطاليون، عبر تنسيق مسبق بين تونس وروما".

وقال السبسي في حوار مع صحيفة "لاستمبا" الإيطالية معلقا على الأزمة الليبية ودور تونس في حلها، إنه غير متأكد من الوصول للحل السياسي في ليبيا، في القريب العاجل.

وقال "إن ليبيا تضمّ الآن 3 حكومات على الأقل وإن التوافق بينها يكاد يكون مستحيلا في المستقبل".

وحول الضربة المحتملة التي من المرجح أن يقوم بها المجتمع الدولي ضد داعش- في ليبيا أكد الرئيس قائد السبسي "أن تونس تأمل أن تكون الضربة محددة و"جراحية" من أجل التقليص من الخسائر الجانبية التي ستطال تونس بالتأكيد"، وفق تعبيره.