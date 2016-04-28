تونس: معلومات عن تخطيط لعمليات انتحارية ضد الأمن

تحدثت تونس عن خوضها حرباً شرسة على مدار الثانية مع تنظيم "داعش" الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة للقيام بعمليات مدمرة.

وأكدت الحكومة إحباط هجمات واسعة كان يخطط لها "داعش" في تونس العاصمة ومدن أخرى، أغلبها انتحارية.

من جهته، تحدث وزير الداخلية التونسي، هادي مجدوب، عن مواصلة قوات الأمن والجيش التصدي للتحركات المشبوهة للعناصر الإرهابية في الجبال المتاخمة لليبيا وتلقي مسؤولين أمنيين وعسكريين تهديدات إرهابية "للتأثير على معنوياتهم" في الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، كشف مجدوب، أمام البرلمان، أن الجهود الاستخباراتية والأمنية نجحت في تفكيك 33 خلية من مناطق مختلفة. وأكد مجدوب أن من تمت إحالتهم للقضاء منذ يناير الماضي بلغوا 1400 شخص بتهم الانتماء للتنظيم خصوصاً.

ونوه الوزير، أمام لجنة في البرلمان التونسي، إلى منع أكثر من 1800 مشتبه به من مغادرة البلاد للالتحاق ببؤر التوتر، إضافة إلى اعتقال 140 متورطاً في شبكات تسفير متطرفين إلى تنظيمات إرهابية.

كما لفت مجدوب، فضلاً عن هذا العدد المثير، إلى جهود ضخمة تقوم بها الأجهزة الأمنية والسياسية التونسية في بيئة تغيرت وأصبحت معقدة بسبب التكنولوجيا الحديثة وتطور الجريمة المعلوماتية وارتباطها بالجريمة الإرهابية.

ودعا إلى ضرورة أن تكون الأجهزة الأمنية والشرطية ملمة بالجانب التكنولوجي، مشيراً إلى جهود تبذل لتسهيل العمل الأمني.