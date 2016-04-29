تونس.. إصابة مدني برصاص "إرهابيين"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إصابة مدني أطلق عليه "إرهابيان" النار ليل الخميس - الجمعة في منطقة جبلية بولاية جندوبة (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن "إرهابيين" أطلقا النار على مواطنيْن في جبل "بورباج" من ولاية جندوبة، ما أسفر عن إصابة أحدهما في يده اليمنى.

وأوضحت أن المصاب نقل إلى المستشفى في حين "تحصّن الإرهابيان بالفرار نحو جبل بورباح، حيث اتخذت الوحدات الأمنية والعسكرية الإجراءات والتدابير اللازمة لتعقبهما".

وبحسب السلطات التونسية تتحصن مجموعات تابعة لـ"كتيبة عقبة بن نافع" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب في جبال ثلاث ولايات حدودية مع الجزائر هي القصرين (وسط غرب) وجندوبة والكاف (شمال غرب).

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ذبح جهاديون موالون لتنظيم الدولة الاسلامية راعي الاغنام مبروك السلطاني (16 عاما) بمنطقة جبلية في سيدي بوزيد (وسط غرب)، متهمين اياه بتزويد الجيش بمعلومات عن تحركاتهم مقابل اموال، في حادثة هزت الراي العام المحلي.

وتصاعد عنف الجماعات الإرهابية بشكل غير مسبوق في تونس عام 2015 إذ قتل 59 سائحاً أجنبياً و13 عنصر أمن في 3 هجمات دامية استهدفت متحفاً وفندقاً وحافلة شرطة، تبناها تنظيم "داعش".

وفي السابع من آذار/مارس الماضي، نفذ عشرات المتطرفين هجمات "متزامنة" على ثكنة الجيش ومديريتي الدرك والشرطة في مدينة بن قردان (جنوب) وحاولوا إقامة "إمارة داعشية" في هذه المدينة الحدودية مع ليبيا، وفق رئيس الحكومة، الحبيب الصيد.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 13 عنصر أمن و 7 مدنيين.

وقتلت قوات الأمن، يوم الهجوم ثم في عمليات تعقب للمهاجمين في الأيام التالية، 55 "إرهابياً" وفقاً لآخر حصيلة أعلنها رئيس الحكومة يوم 25 آذار/مارس الماضي.