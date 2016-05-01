تونس.. الانتخابات المحلية بالنصف الثاني من مارس 2017

أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، أنّ موعد الانتخابات البلدية، سيكون في النصف الثاني من شهر آذار/مارس لسنة 2017.

في ذات السياق، أكد مصدر مطلع في ديوان رئيس الحكومة، لـ"العربية.نت" أنّه من المنتظر تنظيم الانتخابات البلدية بين 12 و26 مارس 2017.

وأضاف ذات المصدر، بأنّ الاتفاق على تاريخ هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، بالاتفاق مع الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما أكد شفيق صرصار، أن الهيئة شرعت في الاستعداد والتنسيق مع الأطراف المتدخلة من أجل «ضمان نجاح العملية الانتخابية"، وفق قوله.

يذكر أنه تم تأخير إجراء الانتخابات البلدية (المحلية) في أكثر من مناسبة، بسبب عدم توفر الظروف المناسبة، وخاصة القانون الانتخابي لهذا الاستحقاق.

وأشار صرصار في تصريح إعلامي، "أنّ الانتخابات البلدية أكثر تعقيدا من التشريعية (البرلمانية)، بسبب ارتفاع عدد الدوائر 10 مرات من 33 إلى أكثر من 300 دائرة".

للإشارة، فإن قانون الانتخابات البلديّة والجماعات المحليّة، ما يزال في طور الاستشارة، قبل أن يتم إحالته على البرلمان للمصادقة عليه.

للتذكير، ينص الفصل 131 من الدستور التونسي الجديد، على أنّ السلطة المحلّيّة تقوم "على أساس اللاّمركزيّة" التي "تتجسّد في جماعات محلّيّة، تتكوّن من بلديات وجهات وأقاليم، يغطّي كلّ صنف منها كامل تراب الجمهورية".

وتتمتع هذه الجماعات "بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والماليّة وتدير المصالح المحليّة وفقا لمبدأ التّدبير الحرّ" (الفصل 132).

فمن الخاصيّات المهمّة للسّلطة المحليّة كما جاء في الدستور الجديد هو أنّ المجالس الجهوية مثلها مثل المجالس البلدية تُنتخب "انتخابا، عامّا، حرّا، مباشرا، سرّيّا، نزيها، وشفّافا" (الفصل 133) من قبل المواطنين بما يجسّد فعلا طابعها الديمقراطي التشاركي وبما يسمح لناخبيها بممارسة الرّقابة عليها وسحب الثقة منها.

وقد أحدث الدستور سلطة جهوية جديدة هي الأقاليم التي تنتخب من قبل المجالس البلدية والجهوية وهي بمثابة هياكل التنسيق بين أكثر من جهة تشترك في جملة من الخصائص التي تجمعها. وإلى جانب ذلك سيقع إحداث "المجلس الأعلى للجماعات المحلية" وهو "هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقرّه خارج العاصمة " ( الفصل 141 ).