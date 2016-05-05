تونس.. إصابة 3 جنود بانفجار لغم بجبال القصرين

انفجر لغم أرضي صباح اليوم الخميس، داخل المنطقة العسكرية المغلقة في جبل سمامة (القصرين) بتونس، الذي تنشط به منذ 2012 جماعات إرهابية، تابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب العربي.

ووفق بيانات أولية، فقد أسفر هذا الانفجار عن إصابة 3 جنود، حسب ما أفاد به مراسل "حقائق أون لاين" بالجهة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات".

من جهة أخرى، شهدت منطقة جبل سمامة منذ صباح اليوم عمليات قصف عنيف من قبل وحدات الجيش التونسي كما شهد تحليق للمروحيات العسكرية.

وكانت خلية التنسيق الأمني والمتابعة قد أكدت أمس الأربعاء، على أنها تتابع الوضع الأمني في البلاد وأن جهودا تبذل لمكافحة الإرهاب والتّصدي للجريمة المنظمة والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وسجّلت الخلية التي اجتمعت بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد وبحضور وزراء الدفاع الوطني والداخلية والخارجية وسامي إطارات عسكرية وأمنية سامية "النجاحات المتتالية في مجال العمليات الاستباقية والكشف عن مجموعات إرهابية نائمة وإيقاف عناصرها وإحالتهم إلى القضاء وإحباط مخططات إرهابية".

وقد تمّ بحث السبل الكفيلة بتأمين الاستعداد الدائم والجاهزية التامة للمؤسّستين العسكرية والأمنية ومزيد من إحكام التنسيق والتكامل بينهما. إضافة إلى التأكيد على ملازمة اليقظة المستمرّة والتأهب لمجابهة كل المخاطر بالنجاعة اللازمة.