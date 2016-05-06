الصيد من طرابلس: تونس تدعم حكومة الوفاق الوطني

أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، من مدينة طرابلس عاصمة ليبيا، على "أن تونس تقف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا".

وكان الصيد قد وصل فجر اليوم الجمعة إلى طرابلس في أول زيارة لمسؤول رسمي عربي لليبيا منذ وصول حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج إلى ليبيا.

وقال الصيد إن بلاده تعمل من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا، التي وصفها بأنها "حساسة"، مشددا على "دعم تونس لتوطيد أركان الدولة في هذا البلد الشقيق"، وفق تعبيره.

وقال الصيد في مؤتمر صحفي مشترك بمقر رئاسة حكومة دولة الوفاق الليبية بأحد القواعد العسكرية البحرية بطرابلس "إن المسألة الليبية شأن ليبي صرف وتونس تدعم الأشقاء الليبيين في ما يقومون به قصد تمكينهم من بلوغ الأهداف التي رسموها" .

وبحسب الصيد، فإن "لحكومة الوفاق الوطني بليبيا دورا تاريخيا وهاما في إرساء أسس الدولة وإحلال الأمن ومقاومة الإرهاب".

كما أشار الى أنه متفائل "بمستقبل هذا البلد الشقيق"، الذي قال "إنه سيستعيد مكانته المشعة في المنطقة".

من جهة أخرى، قال رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج "أن الروابط بين ليبيا وتونس متينة جدا على مر التاريخ"، مبينا أنها روابط " تجسمت في مرحلة الخيار السياسي الليبي ومن خلال موقف تونس الكبير الداعم خلال تواجدنا لفترة طويلة بها"، وفق قوله.

وأشار الى أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة في خصوص بعض الإجراءات الأمنية في المعابر الحدودية وإعادة الرحلات الجوية عبر مطار تونس قرطاج الدولي".

كما بين السراج، "أن المنطقة تواجه تحديات كبرى تستوجب تنسيقا سياسيا واقتصاديا وأمنيا". مشددا "على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني من أجل مكافحة الإرهاب الذي ما فتئ يتمدد" .