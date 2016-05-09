منع حوالي 2000 تونسي من الالتحاق بالمتطرفين في 2016

منع حوالي 1900 تونسي من الالتحاق بالمنظمات الإرهابية في مناطق النزاع في الربع الأول من العام 2016 وفق المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية ياسر مصباح.

وقال مصباح لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة الاثنين "في سنة 2016 منع قرابة 1877 تونسيا من المغادرة للالتحاق ببؤر التوتر".

وأضاف لفرانس برس لاحقا أن هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و23 عاما يخضعون للمراقبة بصورة مستمرة.

والتحق آلاف من التونسيين بالتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق وليبيا المجاورة، ما يجعل تونس أحد البلدان الأكثر معاناة من هذه الظاهرة.

وأوضح مصباح أنه منذ بداية السنة "تم تفكيك 33 خلية إرهابية، وتم تنفيذ 1733 عملية دهم لمقار سكن عناصر إرهابية ومتطرفة".

كما تم في الفترة نفسها "إحالة 1400 شخص إلى العدالة بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي"، واعتقال 140 آخرين لتورطهم في قضايا على صلة بتوجه شبان إلى مناطق النزاع.

لكنه قال إن "الوضع الأمني بصورة عامة جيد، وهناك مؤشرات إيجابية جدا".