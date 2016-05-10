تظاهرة في بن قردان احتجاجا على غلق الحدود

تظاهر المئات في مدينة بن قردان في جنوب تونس الاثنين احتجاجا على استمرار غلق المعبر الحدودي الرئيسي مع ليبيا بناء على قرار من طرابلس، كما أفادت وزارة الداخلية.

وقال ياسر مصباح المسؤول عن الإعلام في الوزارة لوكالة فرانس برس إن "حوالي الف شخص تجمعوا أمام معتمدية بن قردان وأحرقوا إطارات احتجاجا على غلق معبر رأس جدير الحدودي بقرار من الجانب الليبي".

وأضاف أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين.

ومنذ نهاية أبريل ومعبر رأس جدير الحدودي المشترك بين تونس وليبيا مغلق ما أدى لشلل حركة التجارة.

وتمنع السلطات الليبية مرور البضائع من هذا المعبر الذي يربط بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس.

وتعيش المنطقتان بالأساس على التجارة والتهريب عبر الحدود.

وكان حافظ معمر المسؤول في المجلس المحلي الليبي بمنطقة زوارة قال إن المعبر أغلق احتجاجا على "تهريب السلع المدعمة" مثل البنزين نحو تونس.