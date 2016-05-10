نائب تونسي مخمور يشعل الفيسبوك ويثير سخرية من البرلمان

أثار تصريح للنائب عن حركة "نداء تونس" محمد الفاضل بن عمران، عن تكرر دخول نائب مخمور للبرلمان، والمشاركة في أشغال لجنة المالية، جدلا ونقاشا كبيرين، في المشهد السياسي وفي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك".

فقد توجه بن عمران، بمطلب استقالة لرئيس البرلمان، من لجنة المالية، وذلك لعدة أسباب أبرزها "تكرر حضور نائب لجلسات لجنة المالية في الفترة الماضية في حالة سكر، وصل حدّ العربدة أحيانا وانتهاج سلوك خارج عن المعقول، تجاه الحضور".

ودعا بن عمران في نص استقالته رئيس البرلمان، محمد الناصر "إلى تدخل حازم لمنع دخول الجلسة لمن كان في حالة سكر".

تصريح بن عمران، أثار حالة كبيرة من الاستياء من أداء النواب، الذين عرفوا بتغيبهم الكبير عن أشغال المجلس، ما جعل البرلمان شبه "مشلول" في عمله.

حيث إن العديد من القوانين الهامة في المجالات السياسية والاقتصادية عالقة، وهو ما جعل رئيس الحكومة يطالب بمنحه حق إصدار مراسيم للتعجيل بنسق تشريعات يتوقف عليها عمل الحكومة والإصلاحات المبرمجة.