تونس.. اعتقال 37 خططوا لهجمات إرهابية

أعلنت السلطات التونسية الخميس أنها اعتقلت 37 إرهابياً، بينهم متورطون في ثلاث هجمات وقعت في 2015 وأسفرت عن مقتل59 سائحاً أجنبياً و13 عنصر أمن، مؤكدة أن الموقوفين خططوا لشن هجمات "إرهابية وانتحارية" في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن قوات الأمن اعتقلت خلال عمليات مداهمة يومي الأربعاء والخميس 37 عنصراً ينتمون إلى "خلايا إرهابية موزعة على كامل تراب الجمهورية"، وكانوا "محل رصد ومتابعة من وحدات الحرس الوطني (الدرك) منذ أكثر من أربعة أشهر".

وأضافت أن هؤلاء كانوا "بصدد التجمع بتونس العاصمة لاستهداف منشآت حيوية وحساسة بها وببقية ولايات الجمهورية، إضافة إلى مقرات وإطارات أمنية، بعد أن قاموا بالعديد من عمليات الرصد والتصوير".

وأوضحت أنهم "كانوا ينوون تنفيذ أعمال إرهابية باستعمال عبوات ناسفة ولاصقة عن بعد، وعمليات انتحارية بعد عمليات التحضير وتوفير المواد الأولية لصنع المتفجّرات والأحزمة الناسفة وجلب الأسلحة من القطر الليبي والمناطق الجبلية (التونسية) التي تتحصن بها المجموعات الإرهابية".