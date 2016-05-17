الرئيس التونسي يزور قطر في ثالث جولة خليجية له

شرع الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء 17 ماي 2016، في أداء زيارة دولة لدولة قطر، سوف تستمر ثلاثة أيام، وذلك بدعوة من الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثان، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، معز السيناوي ، في تصريح لـ "العربية نت"، إن زيارة الرئيس لقطر تندرج ضمن حرصه على تفعيل العلاقات مع دول الخليج".

وأشار السيناوي إلى "أن الرئيس السبسي قام منذ وصوله للرئاسة قبل سنة وخمسة أشهر بجولتين في الخليج، شملت الأولى المملكة العربية السعودية، وخصصت الثانية لدولتي الكويت والبحرين، واليوم يقوم بجولة ثالثة من خلال زيارة دولة لدولة قطر".

وأضاف السيناوي "أن تونس تأمل في تفعيل العلاقات مع الخليج، على أساس تفعيل الشراكة الاقتصادية على قاعدة الاستثمار المربح للطرفين".

في هذا السياق علمت "العربية نت" أن الرئيس التونسي يزور قطر على وفد هام، يتكون من عدد من الوزراء، إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال، هذا وسيشمل برنامج الزيارة انعقاد مجلس الأعمال التونسي /القطري، بعد انقطاع دام قرابة 5 سنوات، وتعد قطر ثاني مستثمر في تونس.

كما علمت "العربية نت" أنه سيرافق الرئيس السبسي وزير الخارجية خميس الجهيناوي، ووزير المالية سليم شاكر، ووزير التنمية ياسين ابراهيم، فضلا عن عدد هام من رجال الأعمال.