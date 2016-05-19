إضراب عام يشل المستشفيات التونسية

نفذ القائمون على الصحة اليوم الخميس، إضرابا عاما في كامل المؤسسات الطبية التونسية، وأكد شهود عيان لـ"العربية.نت" أن العديد من المستشفيات انعدمت فيها الخدمات الصحية.

وفي بيان لها أعلنت الجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل، قاصدي المؤسسات الصحية والمستشفيات بجميع أنواعها أنّ أعوان الصحة العمومية ينفذون إضرابا عاما كامل اليوم الخميس، لتجنيبهم عناء التنقّل إلى المؤسسات الصحية.

وأضافت "انّ الخدمات الصحية الطارئة والحدّ الأدنى داخل أقسام الإيواء ستبقى سارية المفعول حفاظا على صحة المرضى".

وأكد نقابيون لـ"العربية.نت" أنهم استوفوا كل شروط التفاوض مع الجانب الحكومي، متهمين سلطة الإشراف بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، خاصة في ما يتعلق بالتدرج المهني والمنح الخصوصية إضافة الى القوانين الأساسية داخل المؤسسات الصحية.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة في بيان لها عدم التوصّل إلى اتّفاق حول إلغاء الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للصحّة التابعة للاتّحاد العام التونسي للشّغل اليوم، وعبرت عن أسفها الشديد لما قد يترتّب عن هذا الإضراب من اضطراب على مستوى الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.

وكذبت الوزارة ما تم تداوله حول سحب مشروع القانون المتعلّق بالفصل الثاني من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، مشيرة الى أنّ هذا المشروع متعهّدة به لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسّلاح بمجلس نوّاب الشعب وذلك بمقتضى مراسلات رسميّة وردت على الوزارة من مجلس نوّاب الشّعب ومن رئاسة الحكومة.