تونس: مكافحة الإرهاب كلفتنا 4 مليارات دولار

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن مكافحة "الإرهاب" كبدت بلاده 4 مليارات دولار كان يمكن استثمارها في المجال الاقتصادي، وذلك خلال مؤتمر صحافي الخميس في ختام زيارة لقطر. وقال السبسي الذي تعرضت بلاده لسلسلة هجمات نفذها متطرفون، إن "الحرب ضد الإرهاب كلفت تونس الكثير، حوالي 4 مليارات دولار". وأضاف أن هذا المبلغ "كان يمكن أن نستثمره في الأمور الاقتصادية، لكن لسوء الحظ في هذه الأوضاع كان لا بد من أن نعطي الأولوية لمقاومة الإرهاب واستتباب الأمن في الدولة".

كما أكد السبسي أن بلاده تعمل لزيادة الأمن عبر حدودها مع ليبيا، خصوصاً الساتر الممتد على مسافة200 كلم، أي نصف طول الحدود. وأشار إلى أنه "خلال 4 شهور تكون الحدود مؤمنة"، مضيفاً أن بلاده تعمل على انجاز جهاز للرصد الالكتروني عبر الحدود، سيساهم في ضبط محاولات التسلل عبرها.

وأوضح أن تونس تتعاون في إنجاز نظام المراقبة هذا مع دول عدة بينها الولايات المتحدة وألمانيا، وأن هذا النظام سيكون "مكلفا".

واستمرت زيارة السبسي للدوحة 3 أيام، التقى خلالها مسؤولين قطريين في مقدمهم الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي حين قالت وكالة الانباء القطرية الرسمية إن الزيارة ركزت على الجانب الاقتصادي، أعلنت الرئاسة التونسية الاربعاء أن أمير قطر طرح مبادرة لتنظيم مؤتمر دولي لدعم اقتصاد تونس، دون تفاصيل اضافية.

يذكر أن تونس هي أولى الدول العربية التي اندلعت فيها احتجاجات مناهضة للحكم في العام 2011، أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وعلى رغم تمكن البلاد من تحقيق عملية انتقال سياسي ناجحة، إلا أنها تعرضت خلال الأشهر الماضي لسلسلة اعتداءات تبناها تنظيم داعش، استهدفت خصوصاً مواقع سياحية وقوات الأمن. وانضم الآلاف من التونسيين إلى منظمات متطرفة خارج الحدود، خصوصاً تنظيم داعش الموجود في سوريا والعراق وليبيا.