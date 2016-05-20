السبسي: على النهضة أن تؤكد أنها حزب وطني ومدني

أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، لدى حضوره فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام العاشر لحزب "حركة النهضة"، أهمية دعم التوافق والمصالحة الوطنية.

كما نوه بمجهود راشد الغنوشي رئيس النهضة لمساندة حزبه للمسار "الذي اخترناه لبلادنا، الذي يقوم على نهج التوافق وتشريك كل التونسيين بدون إقصاء في حماية واستمرارية الدولة، والتشبث بالنمط المجتمعي الحداثي".

وقال "إن حضوري معكم وبينكم في مؤتمركم هذا يأتي في إطار التأكيد على هذه المعاني الأساسية، وعيا مني بأن التونسيين قادرون على حسن إدارة الاختلافات بينهم، وبالتالي هم قادرون على حسن إدارة التعايش مع بعضهم بعضا وليس لهم من خيار غير ذلك، تحت سقف مبادئ الجمهورية وما تضمنه الدستور الجديد المنبثق عن ثورة الحرية والكرامة".

كما عبر عن مساندته لتحول النهضة إلى "حزب مدني ووطني، يقطع مع الشمولية العقائدية، والاستئثار بالتكلم باسم المقدس الذي هو مشاع بين كل التونسيين، على اعتبار أنه لا توجد لا كنيسة ولا بابوية في الإسلام".

وشدد السبسي على أهمية أن تؤكد النهضة أنها "أصبحت حزبا مدنيا تونسيا، ولاؤه لتونس وحدها، والتأكيد على أن الإسلام لا يتناقض مع الديمقراطية، وهو ما أكدنا عليه في كل المحافل الدولية، كما أكدنا أيضا أن التيار الإسلامي في تونس لا يمثل خطرا على الديمقراطية".

ودعا النهضويين إلى "أن تؤكد أشغال مؤتمرهم أيضا، على خصوصية الحركة، وأن هذه الخصوصية استمدتها من طبيعة المجتمع الذي نشأت وترعرعت فيه، بما يجعل فهمها يفترض أن يتم في إطار السياق الاجتماعي والسياسي التونسي لا خارجه".

كما قال "أتطلع إلى أن يكون المشروع السياسي للنهضة، بعد إقرار المراجعات التي أعلنتم عنها من قبل المؤتمر، يتأطر في السياق الوطني العام الذي تشهده تونس اليوم".