تونس.. افتتاح المؤتمر العاشر لحركة النهضة

ينطلق مساء اليوم الجمعة بتونس المؤتمر العام العاشر لحركة "النهضة" الإسلامية، وبحسب جريدة الحركة "الفجر"، فإنه من المنتظر أن يشارك حوالي 1100 مؤتمر، ممثلين عن مختلف ولايات الجهورية الـ 24 يضاف إليهم ممثلين عن المكاتب المركزية وعن الخارج.

ويحضر المؤتمر عدة ضيوف من الداخل والخارج، أبرزهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. كما سيحضر أيضا حفل الافتتاح حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل.

كما ينتظر حضور عدد كبير من ممثلي الأحزاب العربية والأوروبية حفل الافتتاح وقد جندت حركة النهضة عددا من المتطوعين لاستقبال الضيوف في المطار ومرافقتهم إلى محل إقامتهم.

ومن بين الأحزاب الممثلة في حفل الافتتاح الحزب المسيحي الألماني والحزب الشيوعي الصيني وحزب العدالة والتنمية التركي وشخصيات غربية من فرنسا وكندا وأميركا.

ويحظى هذا المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة، ومن المتوقع تسجيل حضور فضائيات عربية وأوروبية وآسيوية كما حضر عدد من الصحفيين من المغرب والجزائر ولبنان وفرنسا وبريطانيا والصين واليابان وأميركا وكندا وغيرها لتغطية المؤتمر.

وهناك تأكيد عن أن أكثر من 700 صحفي تونسي قاموا بتسجيل أسمائهم لتغطية مؤتمر النهضة العاشر في حين وصل حوالي 200 صحفي أجنبي لتغطية المؤتمر.