التونسيون يثقون بالسبسي ويرونه الأقدر على قيادة بلادهم

بعد سنة و5 أشهر من انتخابه رئيسا لتونس، يعتبر 25.9 بالمائة من التونسيين على أن الرئيس الباجي قائد السبسي، هو الأجدر والأقدر على قيادة البلاد.

فقد كشف استطلاع للرأي، أعده معهد "أمرود لسبر الاراء" أن الرئيس التونسي الحالي، السبسي هو الأقدر على قيادة البلاد، و حل الناطق الرسمي بالجبهة الشعبية (مجموعة أحزاب يسارية وعروبية) حمة الهمامي، في المرتبةالثانية (12.1 بالمائة) فيما جاء رئيس حركة "النهضة" الاسلامية، في المركز العاشر.

ورغم أن الدستور الجديد لا يمنحه صلاحيات كبيرة كرئيس للبلاد، حيث يمنح جل الصلاحيات لرئيس الحكومة، إلا أن السبسي يحظى بثقة التونسيين، ويرون أنه له من كفاءة وتجربة، تخولانه قيادة البلاد في هذه المرحلة، التي تتسم بوجود تحديات تهدد استقرار البلاد، من أبرزها التهديد الإرهابي.

وفي هذا السياق دعا عدد من السياسيين وأساتذة القانون والحقوق إلى ضرورة تعديل الدستور التونسي، مشيرين إلى أن النظام الرئاسي هو الذي يناسب تونس.

وكان المنسق العام لحزب "حركة مشروع تونس" محسن مرزوق، قد صرح ل "العربية.نت" بأنه بصدد التنسيق مع أحزاب من داخل وخارج البرلمان، من الذين ساندوا المرشح الرئاسي قائد السبسي، من أجل تكوين جبهة رئاسية، تعيد التوازن السياسي داخل مؤسسات الحكم، خاصة البرلمان.

وفي ذات السياق انتقد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ فشل النظام السياسي الذي تم إقراره في الدستور الجديد.

وأشار محفوظ إلى أن النظام "الشبه برلماني" لا يحقق الاستقرار الذي تحتاجه تونس في هذه المرحلة الانتقالية، مبينا أن هذا النظام يشتت القرار السياسي، بين رئاسة الجمهورية والبرلمان ورئاسة الحكومة.

وتجدر الإشارة، إلى أن استطلاع الرأي الذي بين أن قائد السبسي هو الأجدر لحكم تونس، أجري خلال المدة المتراوحة بين 16 و19 ماي الجاري.

وقد شمل عيّنة متكوّنة من 1022 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر ويمثّلون نماذج سكّانية من كافة أنحاء الجمهورية التونسية ( 24 محافظة) من مناطق حضرية وريفية. كما تمثّل العيّنة جميع شرائح المجتمع.