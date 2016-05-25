الكشف عن مخزن أسلحة ببنقردان التونسية

أعلنت وزارة الداخليّة التونسية الكشف عن مخزن للأسلحة بمدينة بن قردان جنوب تونس وعلى الحدود مع ليبيا.

وجاء في بيان للداخلية، أنه في إطار مواصلة التحريات مع العناصر الإرهابيّة التي تم القبض عليها بجهة المنيهلة (محافظة أريانة) يوم 11 مايو الجاري، تمكنّت أمس وحدات الحرس الوطني من الكشف عن مخزن للأسلحة بجهة بنقردان محافظة مدنين يحتوي على أسلحة كلاشينكوف وقاذفات صواريخ (آر بي جي).

يذكر أن مدينة بن قردان شهدت خلال شهر مارس الماضي هجوما إرهابيا كان هدفه احتلال المدينة وتحويلها إلى إمارة تابعة لتنظيم داعش، وهو ما أكده حينها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

من جهة أخرى تواصل قوات الأمن التونسية الكشف وبصفة تكاد تكون يومية عن خلايا إرهابية نائمة، وكذلك مخازن للأسلحة تم تخزينها في عدد من مناطق في البلاد التونسية.