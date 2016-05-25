تونس.. بدء موسم الحج اليهودي وسط أمن مكثف

بدأ موسم الحج اليهودي السنوي إلى كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسية، الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع وقوع أي هجمات يمكن أن ينفذها متطرفون. ووصلت مجموعات صغيرة من الحجاج إلى الكنيس وسط الحر الشديد في الجزيرة الواقعة جنوب تونس.

ويتوقع المنظمون أن يبلغ عدد الزوار ألفين خلال يومين، رغم تزايد التوتر حول الوضع الأمني عقب سلسلة من الهجمات التي شنها متطرفون في تونس.

وانتشرت أعداد كبيرة من رجال الشرطة والجيش، فيما حلقت مروحية فوق المنطقة. وأغلق الحي الذي يقع فيه الكنيس، وجرت عملية تفتيش للزوار.

وانخفض عدد الحجاج الذين يزورون الكنيس بشكل كبير منذ الهجوم الانتحاري الذي أدى إلى مقتل 21 شخصا في 2002 وأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنه. وقبل ذلك كانت الاحتفالات تستقطب ما يصل إلى 8 آلاف شخص.

وبحسب بيريز الطرابلسي، رئيس كنيس الغريبة، يحج اليهود إلى كنيس الغريبة منذ أكثر من 200 عام لإقامة طقوس دينية واحتفالات "الهيلولة".

وتتمثل هذه الطقوس والاحتفالات في إقامة صلوات وإشعال شموع داخل الكنيس والحصول على "بركة" حاخاماته وذبح قرابين (خرفان) والغناء وتناول نبيذ "البوخة" المستخرج من ثمار التين والذي يشتهر بصناعته يهود تونس دون سواهم.

ويحظى كنيس الغريبة بمكانة خاصة عند يهود تونسيين وأجانب باعتباره أقدم معبد يهودي في إفريقيا، وترقد فيه، بحسب المعتقدات، واحدة من أقدم نسخ التوراة في العالم.

ويعيش في تونس نحو 1500 يهودي يقيم أغلبهم في جزيرة جربة وتونس العاصمة. وكان عددهم 100 ألف يهودي قبل استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956، إلا أنهم غادروها إلى أوروبا وإسرائيل.