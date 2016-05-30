تونس.. جنازة إعلامية حاشدة لنقيبة الصحفيين السابقة

توفيت مساء الأحد، النقيبة السابقة للصحفيين التونسيين، نجيبة الحمروني، بعد معاناة طويلة مع المرض. ووصل جثمان الفقيدة صباح اليوم الاثنين إلى مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حيث تم تأبينها.

وقد حضرت موكب التأبين أعداد كبيرة من الإعلاميين والسياسيين من أعضاء الحكومة. وتقلدت الفقيدة رئاسة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من 2011 إلى 2014.

ولعبت دورا بارزا سواء في مسار إصلاح الإعلام أو في قيادة النقابة في فترة انتقالية حساسة خاض خلالها الصحفيون إضرابين عامّين غير مسبوقين وطنيا وعربيا من أجل صحافة حرة منحازة إلى قضايا الشعب، وفق ما جاء في بيان النعي للنقابة.

وأضاف بيان النقابة أن فقيدة الصحافة التونسية برزت بمواقفها الشجاعة في الدفاع عن المهنة جاعلة من استقلالية الصحفي ومقاومة المال الفاسد في الإعلام قضايا محورية في حياتها، ولم تمنعها وطأة المرض حتى في أحلك فترات أزماتها الصحية المتعاقبة من الإصداح بمواقفها الجريئة والشجاعة تجاه هذه القضايا.

وأكد بيان نقابة الصحافيين على "أن المجتمع المدني والحركة النسائية فقد برحيل نجيبة الحمروني، مناضلة كانت على الدوام في الصفوف الأمامية للحركة الديمقراطية مدافعة بلا هوادة وبلا حساب عن قضايا المرأة في إيمان راسخ بألا عدالة في مجتمع لا تتحقق فيه حرية المرأة".