تونس والجزائر تدعمان مسار التسوية السياسية بليبيا

أكدت كل من تونس والجزائر تمسكهما بدعم مسار التسوية السياسية في ليبيا، واستكمال بقية استحقاقات الاتفاق السياسي، في إطار توافق جميع الأطراف الليبية، واعتماد الحوار سبيلا لتجاوز الخلافات، وفق ما صرح به كل من وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبدالقادر مساهل.

وذلك في لقاء جمعهما، السبت، على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

كما شدد الجانبان على "أهمية مساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومساعدته على تولي مهامه وسلطاته بشكل فاعل وبما يمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، والتصدي لخطر التنظيمات الإرهابية التي باتت تهدد مقومات الأمن والاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن تونس تعارض تدخلا عسكريا في ليبيا، وتعتبر أنه سيكون له تأثير كارثي على كامل المنطقة وإن كانت لا تعارض ضربات عسكرية "موجهة" لمعاقل "داعش" في ليبيا، مثلما صرح بذلك الرئيس التونسي قائد السبسي في وقت سابق.

يذكر أن الموقف التونسي الرسمي يؤكد دائما على النأي بنفسه عن الانقسام السياسي الحالي في ليبيا بين الغرب والشرق.

وفي هذا السياق، تحرص تونس على التعامل مع الجانبين، وتريد أن تلعب دورا في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية التونسي.

وهو موقف لم يلاق قبولا لدى حكومة الشرق الليبي والقوى السياسية المساندة لها، مثلما أكد ذلك محمود جبريل رئيس الوزراء الأسبق في تصريح اليوم الاثنين لصحيفة "الشارع المغاربي" (أسبوعية تونسية).

وقال جبريل "كنا ننتظر من الباجي قائد السبسي – الرئيس التونسي – أكثر حيادا"، في إشارة واضحة إلى أن الموقف التونسي غير محايد، وفق جبريل.

وأضاف جبريل قائلا: "الليبيون كانوا يتوقعون أكثر من قائد السبسي، فالرجل بحكمته وخبرته ينظر له كأب".

ويتابع جبريل "أنا على المستوى الشخصي كنت أتوقع أكثر من ذلك منه. كأن يجمع الأطراف الليبية المختلفة ويجلس معهم وتكون هناك مبادرة تونسية ويكون هناك طول نفس. وأنا طلبت ذلك منه، لكن احترمت رأيه".