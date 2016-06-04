فرض حظر التجول في منطقة تونسية إثر أعمال عنف

فرض حظر تجول ليلي السبت في منطقة دوز الواقعة جنوب غرب تونس إثر مواجهات أوقعت قتيلين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

ولم توضح السلطات أسباب أعمال العنف لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى خلافات بين مجموعتين من الشبان إثر حادث سير ليل الاثنين الثلاثاء ما أدى إلى سقوط قتيل.

وأفاد بيان الداخلية "تبعا لأعمال تبادل العنف (...) في منطقة دوز، تقرر فرض حظر التّجوّل على الأشخاص والعربات (...) بداية من الثّامنة ليلا (19,00 تغ) إلى الخامسة صباحا" بداية من السبت.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يبقى ساريا "إلى أن يأتي ما يخالف ذلك".

وقتل شاب ليل الجمعة السبت متأثرا بإصابته "بآلة حادة على مستوى الرأس" في الاشتباكات التي أعقبت أعمال العنف الثلاثاء.

وأضافت الوزارة "عقب دفن الشاب الهالك إثر صلاة العشاء البارحة (الجمعة)، تجددت الاشتباكات بضراوة أكثر ما نجم عنه وفاة شاب ثان وتسجيل إصابات".

واستخدت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وأصيب11 من عناصر الأمن بجروح، بحسب المصدر ذاته.