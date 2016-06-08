فيسبوك يوقف شرطيا مرتشيا في تونس ويحيله على العدالة

أشعل فيديو، يظهر شرطيا تونسيا، بصدد طلب رشوة من أحد المواطنين، موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قام نشطاء فيسبوك بنشر هذا الفيديو، كما قاموا بحملة واسعة حولته في أقل من يوم واحد إلى قضية رأي عام.

انتشار الفيديو فرض على وزارة الداخلية التونسية إيقاف عون الشرطة، مثلما أكدت ذلك وزارة الأمن التونسية، حيث تم إيقافه عن العمل في انتظار إحالته على العدالة.

تجدر الإشارة إلى أن جل الدراسات التي أجريت في تونس بعد الثورة قد أشارت إلى انتشار ظاهرة الفساد، كما أشارت إلى أن قطاع الشرطة يحتل المركز الأول من حيث الفساد واستشراء ظاهرة الرشوة في صفوف العاملين فيه.