الطائرات الليبية تستأنف رحلاتها نحو مطار العاصمة تونس

استأنفت طائرات ليبية، اليوم الخميس، رحلاتها نحو مطار تونس-قرطاج الدولي في العاصمة تونس للمرة الأولى منذ أكثر من 6 أشهر، بعد منعها من استخدامه لدواع أمنية، حسب ما أعلن "ديوان الطيران المدني والمطارات" التابع لوزارة النقل التونسية.

وقال سامي ثابت، مدير الاتصال في الديوان لوكالة "فرانس برس"، إن رحلات الطائرات الليبية نحو مطار تونس-قرطاج "استؤنفت اليوم"، وإن أول طائرة ركاب ليبية هبطت "اليوم" في المطار.

وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2015 أعلنت وزارة النقل غلق هذا المطار أمام الطائرات الليبية ضمن "سلسلة من الإجراءات الأمنية". وقالت إن المطار التونسي الوحيد الذي سيسمح لهذه الطائرات باستخدامه هو مطار ولاية صفاقس (جنوب).

وسمحت الوزارة في وقت لاحق للطائرات الليبية باستخدام مطار ولاية المنستير (وسط).

ولا تسيّر الناقلة الجوية التونسية "الخطوط التونسية" رحلات نحو مطارات ليبية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وقررت تونس غلق مطار العاصمة أمام الطائرات الليبية إثر مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وسط العاصمة وتبناه تنظيم "داعش" المتطرف. وإثر الهجوم اغلقت تونس حدودها البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما.