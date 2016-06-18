تونس.. استنفار أمني وتخوفات من أعمال إرهابية

كثفت الحكومة التونسية بمناسبة شهر رمضان من درجة الحذر الأمنية، وهي الآن في أعلى درجاتها، وذلك تحسبا لإمكانية حصول عمليات إرهابية، تتزامن مع شهر رمضان، على غرار ما حصل خلال السنوات الفارطة.

في هذا الإطار، أشرف اليوم السبت، وزير الداخلية الهادي مجدوب، على اجتماع المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي.

ووفق بيان رسمي فقد بحث اللقاء جملة من المواضيع والمسائل ذات العلاقة بالشأن الأمني، من بينها خاصة الوضع الأمني العام بالبلاد، وتقييم عمل الوحدات الأمنيّة، خلال الفترة المنقضية والنصف الأول من شهر رمضان.

وناقش المجلس خطة التحرك الأمني المقبلة، استعدادا للمواعيد القادمة، ومن بينها تأمين الموسم السياحي، كما شدد اجتماع المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي، على ضرورة مواصلة دعم جاهزية الوحدات الأمنية، خلال النصف الثاني من شهر رمضان تحسبا لأي تهديد إرهابي محتمل.

وكان رئيس الحكومة قد كشف في حوار مع مراسل "العربية.نت" على أن حكومته وضعت خطة استباقية في التعاطي مع مخاطر الإرهاب، من خلال الانتقال من الدفاع إلى القيام بعمليات استباقية، هي نتيجة توفر معلومات استخباراتية، إضافة إلى استعدادات الفرق الأمنية والعسكرية، التي أصبح أكثر جاهزية، وفق تأكيد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة.

وفي سياق محاربة الجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال والمرتفعات، شهدت اليوم السبت، مرتفعات جبل السلوم شمال شرق مدينة القصرين قصفا بريا وجويا مكثفا باستعمال الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة.

وتتنزل هذه العمليات بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، في إطار تواصل العمليات العسكرية بالمناطق العسكرية المغلقة بالقصرين.