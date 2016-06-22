تونس.. أحزاب اليسار تقاطع مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية

أعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، #حمة_الهمامي، اليوم الأربعاء، عن مقاطعة الجبهة الشعبية (مجموعة أحزاب من أقصي اليسار وأخرى قومية ولها كتلة من 15 نائبا في البرلمان) للحوار الوطني الذي يجريه الرئيس التونسي، #الباجي_قائد_السبسي، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الهمامي "إن مبادرة رئيس الجمهورية لا تحتوى أيّ مضمون ولا تمثل وحدة حقيقية وهي مجرد إعادة ترتيب بيت الائتلاف الحاكم وتوسيع قاعدة تحالفاته وذلك من أجل إنقاذ بعض الأحزاب وتمهيدا لمراجعة الدّستور للعودة إلى النظام الرئاسي".

كما أشار الهمامي إلى "أنّ مبادرة رئيس الجمهورية مخالفة للدستور التونسي لأن هناك أطرافا غائبة عنها على غرار مجلس الشعب والحكومة".

وأوضح حمة الهمامي، أثناء لقاء إعلامي اليوم، أنّ المشاورات التي عقدتها الجبهة الشعبية مع أحزاب المعارضة انتهت إلى نفس التقييم غير أن بعضها خالف الجبهة وارتأى المشاركة في الحوار حول مبادرة تكوين #حكومة_الوحدة_الوطنية الذي انطلق اليوم في قصر #قرطاج بإشراف الرئيس الباجي قائد السبسي.

وانتقد الهمامي محتوي المبادرة الرئاسية الداعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية مشيرا إلى أن الوثائق التألفيّة التي أرسلتها مصالح رئاسة الجمهورية إلى الأحزاب حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية، لا تحمل أي حلول جذرية للأزمة التي تعيشها بلادنا وحافظت على نفس الخيارات السابقة التي أدّت إلى تأزّم الوضع، وفق تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي كان قد دعا في بداية شهر يونيو الحالي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، والذي لا يكون إلا عبر حكومة تحظى بدعم وطني واسع، تعوض الحكومة الحالية، التي تتكون من ائتلاف أربعة أحزاب برئاسة شخصية مستقلة.