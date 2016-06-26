البحرية التونسية تنقذ 29 جزائريا متجهين لإيطاليا

أنقذت القوات #البحرية_التونسية ، 29 جزائريا، كانوا على متن قارب خشبي، واحتموا بجزيرة "جليطة" التونسية قرب مدينة #طبرقة الشمالية.

ووفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، فإن الذين كانوا على متن القارب، كانوا على وشك الهلاك بعدما تسربت المياه إلى قاربهم، وقد قامت المصالح الأمنية بنقلهم إلى ميناء طبرقة.

وقال العقيد بلحسن الوسلاتي، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن العنصر العسكري المتمركز بالمنارة البحرية بجزيرة "جليطة"، رصد القارب الذي تحصن راكبوه بالجزيرة.

وأضاف أن هؤلاء الجزائريين، كانوا أبحروا من مدينة #عنابة الجزائرية على الحدود مع تونس، يوم الخميس، على الساعة 11 ليلا في اتجاه السواحل الإيطالية، إلا أنهم #تاهوا في عرض البحر، وتسربت المياه إلى قاربهم، مما أجبرهم على الاحتماء بجزيرة "جليطة" التونسية.