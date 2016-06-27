تونس تدعو لندن إلى "مراجعة" التوصية بعدم السفر إليها

طلبت وزارة الخارجية التونسية الاثنين من #بريطانيا التي توصي مواطنيها بعدم السفر إلى #تونس منذ مقتل 30 بريطانيا في هجوم على فندق #سوسة (وسط) في 2015 "مراجعة" هذه التوصية.

وأوردت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية خميس الجهيناوي دعا بريطانيا إلى "مراجعة قرار تحذير سفر المواطنين البريطانيين إلى تونس" وذلك خلال محادثات أجراها مساء الأحد في تونس مع توبياس الوود المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية.

يذكر أنه في 26 يونيو 2015 قتل التونسي سيف الدين الرزقي (23 عاما) برشاش كلاشنيكوف 38 سائحا بينهم 30 بريطانيا بفندق "امبريال مرحبا" في سوسة، في اعتداء تبناه تنظيم #داعش المتطرف.

وقتلت الشرطة التي تدخلت متأخرة بنحو نصف ساعة، منفذ الهجوم في محيط الفندق.

وأضافت وزارة الخارجية ان خميس الجهيناوي ذكر المسؤول البريطاني "بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية لمكافحة #الإرهاب" و"تأمين المناطق السياحية وضمان سلامة السياح الوافدين على تونس".

وأفادت ان توبياس ألوود تعهد بأن تأخذ بلاده "هذه التطورات بعين الإعتبار عند مراجعة لوائح السفر الموجهة إلى رعايها والمتعلقة بالوجهة السياحية التونسية".

وحصل هجوم سوسة بعد اعتداء استهدف في 18 مارس 2015 متحف #باردو وسط العاصمة تونس وأسفر عن مقتل شرطي تونسي و21 سائحا اجنبيا، وتبناه تنظيم داعش.

وألحق الاعتداءان أضرارا بالغة بالسياحة، أحد اعمدة الاقتصاد التونسي، إذ تراجعت ايراداتها في 2015 بنسبة 35%، وعدد السياح بنحو 31% وعدد السياح الاوروبيين بنحو 54% مقارنة بسنة 2014 وفق احصائيات رسمية.

