وزير الدفاع التونسي: الوضع على الحدود مع ليبيا "دقيق"

قال وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، إن #الجيش #التونسي يقوم بحماية شديدة للحدود مع #ليبيا، مشيرا إلى أن الوضع على حدود #تونس الجنوبية (مع ليبيا) دقيق، وفق تعبيره.

وكان وزير الداخلية، الهادي المجدوب، قد أكد في حوار سابق مع "العربية.نت" بأن ما يجري على الحدود من الجانب الليبي "مزعج" ويهدد الأمن القومي لتونس وللمنطقة عموما.

وأشار وزير الدفاع، في تصريح له نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، "أن دور الجيش لا يقتصر على حماية #الحدود بل يشمل أيضا العمل في تناسق مع قوات الأمن على حماية الأمن الداخلي"، إضافة إلى "دوره التنموي ومساهمته في تأمين الأحداث الكبرى في البلاد كالانتخابات والامتحانات الوطنية".

واعتبر الحرشاني، أن "الجيش التونسي هو من أقدم الجيوش في المنطقة"، مبرزا في هذا الصدد دوره الهام في حماية البلاد من التهديدات التقليدية، التي قال إنها تقلصت مقابل بروز تهديدات جديدة في مقدمتها #الإرهاب".

من جهة أخرى أبرز الحرشاني ما توليه الوزارة من عناية بالجانب المعنوي لرجال الجيش، وهو ما يتجلى من خلال الحرص على تعزيز الإحاطة الاجتماعية بالعسكريين وعائلاتهم وكذلك المدنيين في مجالات السكن والصحة والحيطة والاجتماعية.