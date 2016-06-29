تونس.. النهضة تتمسك بالصيد رئيساً للحكومة

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار مع صحيفة #الشروق الجزائرية أن حركته لم ترفع يدها عن رئيس الحكومة الحبيب الصيد.

وأضاف الغنوشي قائلاً: "لم نرفع يدنا عن الحبيب #الصيد والمشاروات التي أطلقها الرئيس تتناول الحكومة وبرنامج العمل والأولويات، ولم تتناول شخص رئيس الحكومة، ربما سيكون هنالك تعديل وزاري".

من جهته، أبقى الرئيس التونسي على كل السيناريوهات مفتوحة في ما يتعلق برئيس الحكومة المقبل، من ذلك أنه لم يستبعد إمكانية التجديد لرئيس الحكومة الحالي.

وضمن متابعة مفاوضات تشكيل الحكومة الوطنية التي دعا إليها الرئيس قائد #السبسي أشرف رئيس الجمهورية، الأربعاء، على اجتماع بقصر قرطاج، وعلمت "العربية.نت" أن اللقاء خصص لمتابعة النظر في صياغة وثيقة تحدد أولويات #الحكومة المقبلة وبرنامج عملها.

كما علمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة بالقصر الرئاسي، أن اللقاءات المخصصة للحوار حول برنامج الحكومة المقبلة وهيكلتها سيتم الحسم فيها نهاية الأسبوع الجاري، وأن الرئيس السبسي سيعلن عن الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة قبل عيد الفطر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن اجتماع اليوم ضم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمسؤولين عن أحزاب حركة نداء تونس، وحركة النهضة، والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس، وحركة مشروع تونس، وحركة الشعب، وحزب المبادرة الوطنية الدستورية، والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي.