مطالبات بإبعاد نجل السبسي من قيادة "نداء تونس"

أصدر عدد من قادة "نداء تونس"، من بينهم رضا بلحاج، رئيس الهيئة السياسية السابق للحزب ومدير الديوان الرئاسي السابق، بياناً انتقدوا فيه مبادرة الرئيس #السبسي الداعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، كما طالبوا بإبعاد نجل الرئيس حافظ قائد السبسي عن قيادة الحزب.

وعبر الموقعون على البيان عن رفضهم لتنصل البعض – في إشارة ضمنية للرئيس ونجله – "من تحمل مسؤولياتهم وتقديم كبش فداء، والتعنت لمواصلة السير في طريق لا محالة مسدودة، من شأنها أن تعرض إدارة البلاد إلى إرباك، وإلى شلل مع خطر تحول الأزمة إلى أزمة حكم مستعصية".

وأشاروا إلى أن البلاد تمر "بظرف دقيق يتسم خاصة بتدني منسوب ثقة #المجتمع والرأي العام في قدرة السياسيين على التحكم بمجريات الأمور تأمينا لانتقال ديمقراطي سلمي وتحصينا للبلاد من الأزمات والهزات".

ودعا البيان إلى "ترحيل القضايا المتعلقة ببناء التوافقات اللازمة للإصلاحات الكبرى وذات الأولوية والجامعة للأطراف السياسية والاجتماعية الرئيسية، إلى أطرها الدستورية (البرلمان) ومنحها الوقت المناسب لبلورتها والاتفاق حول منهجية وآليات إنجازها".

كما دعا إلى "توضيح الأفق ورفع الالتباس حول حكومة الحبيب الصيد التي أصبحت إثر المبادرة تعاني حالة شك وعدم استقرار، وهي التي لم تحظ بواجب السند السياســي الكافي مـــن طرف الائتـــلاف الحزبي الحاكم، وتتحمل حركـة نداء تونس الغــارقة في أزمتها، القسط الأوفر من غياب هذا السند"، وفق البيان.

وأشار البيان إلى "الارتباط العضوي القائم بين هذه الأزمة وأزمة حركة #نداء_تونس المتواصلة قبل الانتخابات وبعدها، والتي تعود في أصلها إلى الفشل في بناء مؤسسات حزبية ديمقراطية وإفراز قيادة شرعية بعيدا عن الموالاة والإقصاء واحتكار الزعامة وهاجس التوريث".

وطالب البيان "قيادات نداء تونس بتحمل مسؤوليتها في فرض تخلي نجل الرئيس حافظ قايد السبسي عن أي موقع قيادي في الحركة وتكريس القيادة الجماعية للحركة دون إقصاء أو احتكار لإنقاذها وإعادة الثقة بها والأمل لقواعدها وأنصارها".