تونس.. أنباء عن تدهور صحة الصيد وديوانه "ينفي"

أكدت مصادر رسمية "رفيعة" في #تونس لـ"العربية.نت" أنه تم نقل رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، ليلة أمس الأربعاء إلى #المستشفى.

وأضافت ذات المصادر إلى "أن الصيد سيخضع لفحوصات دقيقة وأن وضعه الصحي دقيق وقد يكون عائقا دون القيام بوظائفه مستقبلا".

في ذات السياق نقلت إذاعة "موزاييك" عن مصدر طبّي أنّ رئيس الحكومة حبيب الصّيد نقل ليلة أمس سريعا إلى إحدى المصحّات في البحيرة بالعاصمة وقد تكون أجريت عملية جراحية له البارحة أو صباح اليوم قد تستوجب إقامته بالمستشفى لعدّة أيّام.

من جهة أخرى نفى رئيس ديوان الحكومة التونسية الطيب اليوسفي لـ"العربية.نت" أن يكون الحبيب الصيد يعاني من مشاكل صحية مشيرا إلى أنه قام صباح اليوم بفحوصات عادية وأنه يباشر عمله في مقر رئاسة الحكومة بقصر القصبة.

كما أضاف أن الحبيب الصيد في صحة جيدة تخول له القيام بمسؤولياته كاملة، واستغرب اليوسفي نشر مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت بالذات.

للتذكير فإنّ رئيس الحكومة التونسية #الحبيب_الصيد كان قد قد تعرض لوعكة صحية بداية السنة الجارية، فرضت عليه الإقامة لفترة بالمستشفى العسكري بالعاصمة تونس.