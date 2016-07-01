تونس.. رئيس الحكومة خضع لعملية جراحية

خضع #رئيس_الحكومة التونسية #الحبيب_الصيد لتدخل جراحي "بسيط" يستوجب راحة لمدة 48 ساعة.

وجاء في بيان مقتضب صدر مساء الخميس عن دائرة الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة، أن "فحوصات وتحاليل طبية روتينية مبرمجة مسبقاً رأى الفريق الطبي ضرورة إجراء تدخل جراحي بسيط يستوجب راحة لمدة 48 ساعة".

وفيما لم توضح رئاسة الحكومة تاريخ إجراء العملية، ذكر مصدر في مكتب إعلام رئاسة الحكومة أنها أُجرىت نهار الخميس، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، خاصة حول طبيعة العملية.

وتولى الصيد (67 عاما) رئاسة الحكومة في فبراير 2015، بعد انتخابات برلمانية ورئاسية أجريت نهاية 2014، وتم الاتفاق، آنذاك، على أن يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة وتوافقية.

ودعّم حكومة الحبيب الصيد ائتلاف من أربعة أحزاب فازت في انتخابات 26 أكتوبر 2014 وهي نداء تونس / ليبرالي (62 نائبا) وحركة النهضة / إسلامي (69 نائبا) والاتحاد الوطني الحر / ليبرالي (12 نائبا ) وحزب آفاق تونس ( 10 نواب) ليبرالي.

وفي الثاني من يونيو، طرح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يزال النقاش حولها مستمراً إلى حد الآن.