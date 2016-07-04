تونس.. الدبلوماسية في خدمة التنمية والأمن

قال وزير الخارجية التونسي، خميّس الجهيناوي، إن أعمال الندوة العامة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، التي تنعقد يومي 2 و3 أغسطس المقبل، ستكون تحت عنوان "تونس في أفق 2020: دبلوماسية عصرية وفاعلة في خدمة الأمن والتنمية".

وأشار الجهيناوي، إثر لقاء جمعه بالرئيس قائد السبسي، إلى أنه سيتم اعتماد منهجية جديدة تقوم على الحوار التفاعلي لرؤساء البعثات قصد بلورة خطة تحرك دبلوماسي تعاضد المجهود الوطني في تحقيق تطلعات تونس في أفق 2020 في المجالين الاقتصادي والأمني.

وأضاف أنه سيتم لأول مرة تنظيم لقاءات مباشرة وورشات عمل تجمع رؤساء البعثات مع رجال الأعمال، وللتذكير فإن وزير الخارجية أكد في مقابلة سابقة مع "العربية.نت" أن دور الدبلوماسية اليوم هو التعريف بصورة تونس من أجل المساعدة على جلب الاستثمار ودعم النشاط السياحي.

وقد أعدت الخارجية برنامجاً لحشد مشاركة الدول والمؤسسات الدولية في الندوة الدولية للاستثمار المبرمجة لشهر نوفمبر 2016 والتي ستكون مخصصة للتعريف بالمخطط التنموي 2016-2020.

من جهة أخرى، نشير إلى أن الدبلوماسية التونسية ستعرف حركية ونسقاً كبيرين خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار عرض وزير الشؤون الخارجية على الرئيس السبسي جدول أعمال القمة العربية التي تحتضنها موريتانيا يومي 25 و26 يوليو 2016، واستعدادات تونس لتولي رئاسة جامعة الدول العربية ابتداء من سبتمبر القادم.

وأضاف الجهيناوي أنه أطلع رئيس الجمهورية على محاور القمة الإفريقية التي ستلتئم يومي 17 و18 يوليو القادم تحت محور: "2016 السنة الإفريقية لحقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة" التي ستشهد انتخاب أعضاء المفوضية الإفريقية.