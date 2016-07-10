رئيس حكومة تونس لـ "العربية.نت": أدين بالولاء للرئيس

في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أكد رئيس الحكومة التونسية #الحبيب_الصيد ولاءه لرئيس البلاد الباجي قايد السبسي، نافياً وجود أي توتر أو خلافات بينهما قبيل اجتماع حاسم حول مصير الحكومة.

وغدا الاثنين، يلتقي رئيس الحكومة التونسية الصيد، بالرئيس التونسي #السبسي، في قصر الحكم بقرطاج، وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة أن اللقاء سيكون حاسما في تحديد مستقبل بقاء رئيس الحكومة من عدمه في منصبه.

يذكر أن الرئيس التونسي كان قد تقدم بمبادرة منذ نحو شهر تهدف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقد حظيت هذه المبادرة بدعم الأحزاب والمنظمات الرئيسية في تونس، خاصة حول تشخيص الوضع ووضع أولويات المرحلة القادمة

في المقابل لم يتم الحسم في مصير رئيس الحكومة، وسط وجود تباين بين رافض لبقائه (حزب نداء تونس)، ومتمسك به (النهضة الإسلامية والاتحاد العام التونسي للشغل)، كما برز ما يشبه رأي عام مساند للإبقاء على الصيد لإدارة المرحلة القادمة.

ويري المتابعون للوضع في تونس أن لقاء الاثنين بين السبسي والصيد سيشهد "وضع النقاط على الحروف" حول مستقبل العلاقة بينهما، بعد تسرب أخبار عن وجود توتر بينهما، وهو ما نفاه رئيس الحكومة في مقابلة خاصة مع "العربية.نت"، توجه من خلالها برسالة خاصة" للرئيس يوم واحد قبل لقاء هام بينهما.

"تربطني ثقة متبادلة بالرئيس السبسي"

وقال الصيد في حوار مع مراسل موقع "العربية.نت"، رداً على سؤال حول وجود "توتر" في علاقته بالرئيس السبسي: "أكن كل الاحترام والتقدير لرئيس الجمهورية، وهو في اعتقادي شعور متبادل، يستند الى رصيد من الثقة لا يتزعزع، يعود إلى عديد السنوات، وتدعمت أكثر منذ الفترة التي كلفني بها بوزارة الداخلية، بعد ثورة 11 يناير 2010 يوم كان يشغل مهمة رئيس الوزراء".

وأضاف الصيد أنه عمل مع الرئيس السبسي سواء خلال فترة رئاسة هذا الأخير للحكومة بعد الثورة أو أثناء رئاسته للدولة في "مناخ غلب عليه ولا يزال التشاور المستمر والتناغم التام والتنسيق الكامل. وقد كان لثراء خبرته وتجربته وإلمامه بشؤون الدولة ودواليبها خير سند لي في مهامي"، وفق تعبيره.

وشدد الصيد على أنه وجد كل الدعم والمساندة من الرئيس السبسي للقيام بمهامه في رئاسة الحكومة، في مرحلة قال عنها الصيد إنها "كانت ولا تزال دقيقة، أحوج ما تكون فيها بلادنا لحكمة القيادة وبعد النظر للوصول بها الى بر الأمان".

ونفيا لوجود أي "توتر" في العلاقة مع الرئيس السبسي، أكد الصيد على أن الرئيس السبسي يمثل "وحدة الدولة والضامن لاستقلالها واستمراريتها، والساهر على احترام الدستور وباعتباره كذلك يتولى تمثيل الدولة ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي".

كما شدد الصيد في هذا السياق على أنه "حرص دائما على الاستفادة من خبرته والاستئناس بآرائه ونصائحه"، وهو هنا يفند ما راج من وجود قطيعة وعدم تواصل بينه وبين الرئيس السبسي في إدارة شؤون البلاد.

وحول ما ثار من خضوعه لإملاءات رئيس الديوان السابق للرئاسة رضا بلحاج (الذي عرفت علاقته بالرئيس السبسي توترا وصل حد القطيعة واتهام من قبل الاخير للرئيس السبسي ولابنه حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس)، قال الحبيب الصيد على علاقته ببلحاج: "كانت في حدود وظيفة بلحاج كمدير لديوان الرئيس وفي حدود المهام المناطة بعهدته وما تقتضيه من تنسيق بخصوص ما يكلفه به الرئيس من أعمال".

"ليس لي مشاكل مع نداء تونس وقياداته"

وشدد الصيد على أن تعامله مع كل مؤسسات الدولة والعاملين فيها "يخضع لمنطق الدولة ونواميسها وما يقتضيه ذلك من حفظ للمقامات واحترام للدستور. وتفادي كل ما من شأنه أن يمس من حسن سير المؤسسات وأدائها".

ونفي الصيد أن يكون خاضعا لأي كان، وأنه سيد نفسه، مؤكدا أن علاقته بالرئيس السبسي أقوى من أن يؤثر فيها أي كان، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، أكد الصيد على أنه يستغرب من التسريبات التي تروج لوجود قطيعة مع حزب "نداء تونس" وقيادته الحالية.

وهنا يشير الصيد إلى أن "نداء تونس" هو من رشحه لرئاسة الحكومة، وهو – وعلى خلاف ما هو رائج - حريص على التشاور المستمر مع الحزب الرئيسي في الائتلاف الحكومي.

كما يرى الصيد أنه ملزم بتطبيق وتجسيد برنامج وتوجهات حزب "نداء تونس" ضمن توجهات وبرنامج الحكومة ومشاريعها وضمن مخطط التنمية (2016-2020) والإصلاحات الكبرى الجارية والمنتظرة.