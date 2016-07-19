تونس: تمديد حالة الطوارئ شهرين إضافيين

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد التشاور مع رئيس الحكومة والبرلمان، تمديد حالة الطوارئ شهرين إضافيين، من بداية من 21 تموز/يوليو 2016.

وبهذا القرار الجديد، تدخل تونس الشهر التاسع من حالة الطوارئ، فقد جرى فرضها يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بسبب عملية إرهابية تبناها تنظيم داعش، استهدفت حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس، وأسفرت عن مقتل 12 رجل أمن وإصابة العشرات.

ولم تشهد تونس خلال عام 2016 أعمال تفجيرات انتحارية كبيرة، وكانت أهم الأحداث الأمنية المواجهات التي جرت في بن قردان بين مسلّحين ووحدات من الجيش والأمن التونسيين وخلّفت قتلى بين الجانبين.