مقتل عسكري تونسي في انفجار لغم "زرعه إرهابيون"

قتل عسكري تونسي الجمعة في انفجار لغم زرعه إرهابيون في منطقة جبلية بوسط غرب #تونس ، وفق ما أعلن المتحدث باسم #وزارة_الدفاع_التونسية .

وأوضح المتحدث بلحسن #الوسلاتي أن العسكري لقي حتفه "في انفجار لغم زرعه إرهابيون"، مضيفا أن الجندي كان يشارك في عملية تمشيط لملاحقة عناصر "إرهابية" متحصنة بالناحية.

وتلاحق قوات #الأمن_التونسي و #الجيش_التونسي منذ سنوات مجموعات متطرفة مسلحة متحصنة بمناطق جبلية خصوصا #جبل_الشعانبي (أعلى قمم تونس 1544 متراً)، دون أن تتمكن من القضاء على التهديد.

وفي نهاية أيار/مايو قُتلت امراتان في انفجار لغم عند سفح #جبل_سمامة في ولاية #القصرين والمجاور لجبل الشعانبي الذي يُعتبر قاعدة خلفية لهذه المجموعات الإرهابية وخصوصا #كتيبة_عقبة_بن_نافع المرتبطة بتنظيم #القاعدة_في_بلاد_المغرب_الإسلامي .