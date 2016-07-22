"مشروع تونس" تعقد السبت مؤتمرها التأسيسي

ينطلق السبت 23 تموز/يوليو الجاري، المؤتمر الوطني التأسيسي لحركة #مشروع_تونس التي يتزعمها محسن مرزوق، الأمين العام السابق لحزب "نداء تونس"، ومدير حملة الانتخابات الرئاسية، للرئيس #التونسي الحالي، الباجي قائد #السبسي .

يذكر أن محسن مرزوق انشق عن حزب "نداء تونس"، واستطاع في أقل من 6 أشهر من بناء حزب سياسي، يعتبر الثالث الآن، من حيث الثقل والوزن السياسي، وكذلك في البرلمان.

فالحزب، يمتلك ثالث أكبر كتلة نيابية، وهو ما مكنه من المشاركة بقوة في حوارات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي أعلن عنها الرئيس التونسي، في 2 حزيران/يونيو الماضي.

وعلمت "العربية.نت" أن الافتتاح سيكون مساء السبت في قصر "القبة" بالمركب الرياضي بالمنزه، بحضور أكثر من 5000 ضيف من بينهم شخصيات سياسية ووطنية، وممثلو برلمانات عربية وأوروبية، وستتواصل أعمال المؤتمر يومي الأحد والاثنين بالمنتجع السياحي بالحمامات.

كما سيشارك أكثر من 1100 مؤتمر لانتخاب هياكل وقيادات الحزب ومناقشة 22 لائحة سياسية واقتصادية واجتماعية، علماً أن هؤلاء تم انتخابهم في المؤتمرات الجهوية للحزب والتي دارت في بداية حزيران/يونيو الماضي بكل المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي ونواب كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب وممثلي الحزب بمختلف جهات البلاد وبالخارج.

وتتراوح نسبة حضور المرأة بين 40 و50 بالمائة في حين تتجاوز نسبة حضور الشباب 35 بالمائة. وسيشهد افتتاح المؤتمر حضوراً مكثفاً لعدد من ممثلي الأحزاب السياسية العربية والأوروبية ونواب ورؤساء برلمانات، كما وجهت الدعوة للرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.

وتحصل حزب حركة "مشروع تونس" على تأشيرة العمل القانوني في 11 أيار/مايو المنقضي، انطلق من مجموعة من القيادات "الغاضبة من الانحراف التنظيمي والسياسي" لحزب #نداء_تونس الحزب الذي أسسه الباجي قايد السبسي.

وأشار تقرير لوكالة #تونس إفريقيا للأنباء إلى أن حركة مشروع تونس تنجز مؤتمرها التأسيسي، ولها رصيد بحوالي 20 نائبا، استقالوا جميعهم من كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، وكونوا كتلة الحرة، التي أصبحت عدديا الكتلة الثالثة بالبرلمان.

وحول المؤتمر صرح محسن مرزوق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه "يهدف إلى تجديد الحياة السياسية وتقديم رؤية للتونسيين يمكن تنفيذها" مشدداً على أن البلاد "ما زال يشقها الاستقطاب الثنائي".

وتفتتح حركة مشروع تونس مؤتمرها وهي تتموقع ضمن القوى الداعمة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي معتبرة إياه الشخصية الممثلة لمشروع تونس العصري وسط المشهد السياسي بحاله، حسب تصريحات مرزوق لوسائل الإعلام.