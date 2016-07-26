التونسيون يثقون بالرئيس السبسي وفي حزب "نداء تونس"

أشار استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "أمرود" للإحصاء، أنجز على عينة ممثلة شملت كافة محافظات #تونس خلال الفترة من 21 إلى 23 من تموز/يوليو الجاري، أن 45.9% من التونسيين راضون على أداء #الرئيس_التونسي #الباجي_قايد_السبسي .

من جهتهم، عبّر 46.2% عن رضاهم على أداء رئيس #الحكومة_التونسية #الحبيب_الصيد في حين تحصل رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) #محمد_الناصر على نسبة رضا تقدر بـ 30.3% من المستجوبين.

وقد اعتبر 19.4% من المستجوبين أن #السبسي هو الشخصية السياسية القادرة على قيادة تونس اليوم، يليه #حمة_الهمامي زعيم #الجبهة_الشعبية اليسارية بـ13.5% والمنصف #المرزوقي في المرتبة الثالثة بـ9.9% ثم #ناجي_جلول (وزير التربية الحالي) بنسبة 9%.

كما كشف ذات الاستطلاع على أنّ حزب #نداء_تونس يحتل المركز الأول من جهة نوايا التصويت بنسبة 33.6% يليه حركة #النهضة بـ22.4% و #الجبهة_الشعبية في المرتبة الثالثة بـ12.4% و #مشروع_تونس في المرتبة الرابعة بـ9.5% وحل حزب #آفاق_تونس في المرتبة الخامسة بنسبة بلغت 7.9%.