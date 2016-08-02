تكليف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة التونسية

كلف الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء القيادي بنداء تونس يوسف الشاهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تسعى لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية البطيئة وفرض هيبة القانون في مواجهة موجة الاعتصامات والإضرابات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشاهد له علاقة مصاهرة غير مباشرة مع السبسي، وهو ما لم تعلق عليه الرئاسة حتى الآن.

وكان الشاهد (41 عاما) وزيرا للشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد، التي عزلها البرلمان الأسبوع الماضي.

وقال الشاهد في تصريح خاص عبر الهاتف لمراسل "العربية.نت" بتونس إنه سيعمل جاهدا على ترجمة "اتفاق قرطاج" الذي وضع أولويات حكومة الوحدة الوطنية، التي دعا إليها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في 2 يونيو الماضي.

وأضاف أنه سيشرع بداية من اليوم في إجراء مشاورات موسعة مع كافة الأحزاب السياسية سواء التي دعمت المبادرة الرئاسية أو التي كان لها تحفظات عليها.

كما أكد على أنه سيحرص على الاحتكام للدستور فيما يتعلق بالصلاحيات التي يعطيها لرئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه على بينة من التحديات الكبيرة التي تواجهه وتواجه حكومته المقبلة، مؤكدا أنه لا يوجد خيار للخروج من الوضع الحالي الذي تمر به تونس إلا عبر دعم الوحدة الوطنية.

من هو يوسف الشاهد؟

ولد يوسف الشاهد، في 18 سبتمبر 1975 في تونس، متزوج وله ابنه، وقد شغل سابقا خطة وزير دولة للفلاحة، كما عين رئيسا للجنة الـ13 في نداء تونس.

هو أستاذ جامعي وخبير دولي في السياسات الفلاحية، تحصل على الدكتوراه في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي بباريس في 2003، بعد أن سبق وحصل سنة 1999 على شهادة العلوم المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.

وحصل يوسف الشاهد على شهادة مهندس في الاقتصاد الفلاحي من المعهد والوطني للعلوم الفلاحية سنة 1998 بترتيب الأول على دفعته.

واشتغل الدكتور يوسف الشاهد من 2000إلى 2005 كخبير دولي في السياسات الفلاحية لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية كالاتحاد الأوربي ومنظمة الأمم المتحدّة للأغذية والزراعة.

واختص الدكتور يوسف الشاهد منذ سنة 2003 بمتابعة السياسات الفلاحية بتونس والمغرب بالتنسيق مع وزارات الفلاحة بالبلدان المذكورة، وتولى وضع وتخطيط سياسات التعاون في ميدان الامن الغذائي وتطوير الشراكة الفلاحية بين تونس والولايات المتحدة. كما اشتغل على إنجاز المشاريع الفلاحية والدعم التقني، اضافة الى اشتغاله على تطويرالشركات التعاونية في تونس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدّة للأغذية والزراعة، وتدريب إطارات ديوان الحبوب التونسي.

هذا وقد شغل الدكتور يوسف الشاهد في مجال التعليم العالي، حيث عمل أستاذا مساعدا بجامعة "ران 1" بفرنسا 2002/2003، قبل أن يشتغل استاذا من2003 حتى 2009، بالمعهد الأعلى الفلاحي بفرنسا.