من هو يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس المتوقع؟

ولد يوسف الشاهد، الشخص الأكثر حظاً لتولي مهمة تشكيل الحكومة التونسية، في 18 أيلول/سبتمبر 1975 في #تونس وهو متزوج وله ابنة، وقد شغل سابقاً منصب وزير التنمية المحلية، ووزير دولة للفلاحة، كما عين رئيسا للجنة الـ13 في نداء تونس.

والشاهد أستاذ جامعي وخبير دولي في السياسات الفلاحية، تحصل على الدكتوراة في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي بباريس في 2003، بعد أن سبق وحصل سنة 1999 على شهادة العلوم المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.

وحصل يوسف الشاهد على شهادة مهندس في الاقتصاد الفلاحي من المعهد والوطني للعلوم الفلاحية سنة 1998 بترتيب الأول على دفعته.

واشتغل الدكتور يوسف الشاهد من 2000 إلى 2005 كخبير دولي في السياسات الفلاحية لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية كالاتحاد #الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدّة للأغذية والزراعة.

واختص الدكتور يوسف الشاهد منذ سنة 2003 بمتابعة السياسات الفلاحية بتونس والمغرب بالتنسيق مع وزارات الفلاحة بالبلدان المذكورة، وتولى وضع وتخطيط سياسات التعاون في ميدان الأمن الغذائي وتطوير الشراكة الفلاحية بين تونس والولايات المتحدة. كما اشتغل على إنجاز المشاريع الفلاحية والدعم التقني، إضافة إلى اشتغاله على تطويرالشركات التعاونية في تونس بالتعاون مع منظمة #الأمم_المتحدة للأغذية والزراعة، وتدريب إطارات ديوان الحبوب التونسي.

هذا وقد اشتغل الدكتور يوسف الشاهد في مجال التعليم العالي، حيث عمل أستاذاً مساعداً بجامعة "ران 1" بفرنسا 2002/2003، قبل أن يشتغل أستاذاً من 2003 إلى غاية 2009، بالمعهد الأعلى الفلاحي بفرنسا.

يتقن الشاهد أربع لغات، وهي العربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية.