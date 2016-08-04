تونس.. رئيس الحكومة المكلف يخاطب الأحزاب عبر تويتر

حظيت الإطلالة الإعلامية الأولى لرئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، أمس الأربعاء بعد تكليفه رسميا من قبل الرئيس التونسي، باهتمام وإشادة من قبل الرأي العام، وكذلك السياسيين والمختصين في الاتصال #السياسي.

في هذا السياق، أطلق اليوم رئيس الحكومة الجديد حسابا على شبكة #التواصل_الاجتماعي "تويتر" أرسل من خلاله رسالة للأحزاب مفادها الإعلان عن انطلاق مشاورات تشكيل حكومة "الوحدة الوطنية".

تقارير إعلامية محلية رأت في "تغريدة" الرئيس المكلف، تعبيرا عن الأمية التي يوليها للبعد الاتصالي، خصوصا أن هذا البعد كان من أبرز النواحي التي فشلت فيها حكومة الحبيب الصيد.

لإاشارة فإن التواصل عبر "التغريدات" على "تويتر" يعد طريقة اتصال غير مسبوقة لدى كل رؤساء الحكومات السابقين.

من جهة أخرى، أعلنت ثلاثة أحزاب محسوبة على المعارضة، انسحابها من مشاورات تشكيل #حكومة_الوحدة الوطنية التي كلف بتشكيلها يوسف الشاهد، وزير الشؤون المحلية، في حكومة #الحبيب_الصيد المستقيلة.

يذكر أن الأحزاب الثلاثة، وهي "الحزب الجمهوري" و"حركة الشعب" و"المسار"، كانت قد شاركت في المرحلة الأولي من مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد #السبسي التي دعت لحكومة وحدة وطنية، وساندت التشخيص الذي قدمه الرئيس، كما أمضت على وثيقة قرطاج التي حددت أولويات الحكومة المقبلة.

وأرجعت الأحزاب المنسحبة من المشاورات التي انطلقت اليوم الخميس، أسباب ودواعي انسحابها إلى رفضها شخصية #الرئيس المكلف واعتبارها أنه ليس "رجل المرحلة" وفق تصريح زهير المغزاوي الأمين العام لحركة "الشعب".

تجدر الإشارة إلى أن الأطراف الثلاثة كانت قد اقترحت 3 أسماء لتولي رئاسة حكومة الوحدة الوطنية. وهي أحزاب ليست ممثلة في البرلمان سوى بـ5 نواب، واعتبرت مساندتها للمبادرة الرئاسية من قبل جل الملاحظين على أنها رمزية لا غير، وأن وزنها السياسي سواء في البرلمان أو القاعدة الشعبية لا يسمح لها بفرض شروطها، خاصة في ما يتعلق باختيار الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة.

يحظى يوسف الشاهد، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، من قبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بدعم ومساندة الأحزاب الكبيرة الممثلة في البرلمان، التي لها أكثر من ثلثي نواب البرلمان، وهي "نداء تونس" و"حركة النهضة" و"الوطني الحر" وآفاق تونس".

وقد شرع رئيس الحكومة المكلف، صبيحة اليوم الخميس، في إجراء المشاورات السياسية، وفي هذا الإطار التقى بعدد من #الشخصيات_الوطنية وقادة الأحزاب، وفق تأكيدات مصادر مقربة من الرئيس المكلف لـ"العربية.نت".

ذات المصادر أكدت أيضا أن الشاهد حريص على أن يعلن على فريقه الحكومي في أجل لا يتجاوز #الشهر وهي الفترة التي حددها الدستور.