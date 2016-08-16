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مقتل طفل وشقيقته في انفجار قذيفة غرب تونس

المصدر: القصرين (تونس) - فرانس برس
أرشيفية
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قتل طفلان تونسيان الاثنين في انفجار قذيفة عثرا عليها قرب ميدان رماية عسكري بولاية #القصرين (وسط غرب)، بحسب ما أفاد مسؤول أمني لمراسل فرانس برس.
وقال المسؤول إن طفلا (5 سنوات) وشقيقته (3 سنوات) عثرا على "قذيفة صغيرة الحجم" قرب #ميدان رماية عسكري بمنطقة #الغرادقة التابعة لمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، وعادا بها إلى #منزل والديهما.

وأوضح أن الطفل ألقى بالقذيفة على أرضية إسمنت أمام المنزل فانفجرت على الفور ما أسفر عن مقتله وشقيقته.

ولم يتسن للعقيد بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع تقديم #معلومات لفرانس برس حول #الحادثة التي قال إن التحقيق فيها من اختصاص الحرس الوطني (الدرك) لأنها حصلت في منطقة سكنية.

كلمات دالّة

#القصرين, #ميدان, #الغرادقة, #منزل, #معلومات, #الحادثة
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