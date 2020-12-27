  • مباشر
اللغة

عداوة بين عالمين.. أنتجت لقاحات وأنقذت البشرية

عداوة بين عالمين.. أنتجت لقاحات وأنقذت البشرية

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

في أواخر القرن التاسع عشر وعلى وقع أحداث الحرب الفرنسية البروسية وتبعاتها تسبب خطأ في الترجمة في تأجج التنافس العلمي بين عالم البيولوجيا الفرنسي لويس باستور (Louis Pasteur) ونظيره الألماني روبرت كوخ (Robert Koch) واستمر على الرغم من وفاتهما

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحرريين

عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟ عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟
بالتفاصيل.. مأساة التغيير الديمغرافي بسوريا ودور إيران بالتفاصيل.. مأساة التغيير الديمغرافي بسوريا ودور إيران

الأكثر قراءة

خبر سار من وزير الصحة السعودي.. عن اللقاحات في المملكة خبر سار من وزير الصحة السعودي.. عن اللقاحات في المملكة
رحيل حاتم علي.. تفاصيل عما وجدوه بالجثة والمثوى الأخير رحيل حاتم علي.. تفاصيل عما وجدوه بالجثة والمثوى الأخير
مقتله هز الشارع السوداني.. شقيق بهاء الدين يفجر مفاجأة مقتله هز الشارع السوداني.. شقيق بهاء الدين يفجر مفاجأة
كورونا المتحور يصل الإمارات.. عبر قادمين من الخارج كورونا المتحور يصل الإمارات.. عبر قادمين من الخارج
جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية
تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات

قبل أن تذهب

جواز سفر اللقاح.. شرط جديد لركوب الطائرات
جواز سفر اللقاح.. شرط جديد لركوب الطائرات