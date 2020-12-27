عداوة بين عالمين.. أنتجت لقاحات وأنقذت البشرية

في أواخر القرن التاسع عشر وعلى وقع أحداث الحرب الفرنسية البروسية وتبعاتها تسبب خطأ في الترجمة في تأجج التنافس العلمي بين عالم البيولوجيا الفرنسي لويس باستور (Louis Pasteur) ونظيره الألماني روبرت كوخ (Robert Koch) واستمر على الرغم من وفاتهما